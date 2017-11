Ein tödlicher Angriff auf Polizisten in der vergangenen Woche hat am Freitag zu Protesten der Sicherheitskräfte in Tunesien geführt. Im ganzen Land gingen lokalen Medienberichten zufolge tausende Angehörige von Polizei, Nationalgarde und Zivilschutz auf die Straße.

Die Demonstranten fanden sich vor ihren Büros und regionalen Verwaltungsgebäuden ein, um für die Annahme eines Gesetzes zu protestieren, das höhere Strafen bei Polizeigewalt vorsieht.

Am Mittwoch hatte ein mutmaßlicher Islamist zwei Polizisten in der Nähe des bei Touristen beliebten Bardo-Museums in der Hauptstadt Tunis mit einem Messer angegriffen. Einer der Polizisten starb später an seinen Verletzungen.

Nach der Attacke versprach Parlamentspräsident Mohamed Ennaceur, dass bald erneut über einen kontroversen Gesetzentwurf zur Gewalt gegen Polizisten beraten werden solle. Der Entwurf war bereits 2015 vorgelegt aber nicht verabschiedet worden.

Menschenrechtler befürchten, dass Polizisten zu weitreichende Befugnisse gegeben werden könnten. Die Sicherheitskräfte in Tunesien gehen seit längerem massiv gegen mutmaßliche Islamisten vor. Fast täglich kommt es zu Verhaftungen. (APA/dpa)