Innsbruck – In der Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 18.30 Uhr wurde in eine Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Pradl eingebrochen, wie die Polizei am Samstag berichtet. Die unbekannten Täter gelangten durch Abdrehen des Schließzylinders in die Wohnung, durchwühlten diese und entwendeten eine unbekannte Menge an Goldschmuck. Da sich die Wohnungsbesitzer derzeit auswärts befinden, steht die Schadenshöhe noch nicht fest. (TT.com)