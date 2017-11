Axams – In der Halloween-Nacht zum 1. November wurde am Parkplatz eines Mehrparteienhauses in Axams ein Auto der Marke Smart von unbekannten Tätern gewaltsam geöffnet und in Betrieb genommen. In der Lizumstraße wurde das Fahrzeug schließlich mit einem beschädigten rechten Hinterrad wieder abgestellt.

Um Zeugenhinweise an die Polizei Axams (Tel. 59133/7111) wird gebeten. (TT.com)