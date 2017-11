St. Pölten, Mautern, Gars am Kamp – Die Jagd der Polizei auf zwei wegen Diebstahls gesuchte Männer hat am Freitag und am Samstag zu wilden Szenen in Niederösterreich geführt. Während der 19-Jährige bereits am Freitag festgenommen werden konnte, entkam der 25-Jährige vorerst trotz Großfahndung, Schüssen und Straßensperren. Er wurde am Samstag geschnappt, teilte die Polizei mit.

Die zur Fahndung ausgeschriebenen Tschechen waren mit einem Auto mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs gewesen und am frühen Freitagnachmittag einer Polizeistreife in St. Pölten aufgefallen. Als die Beamten die Fahrzeuginsassen festnehmen wollten, stiegen diese aufs Gas und flüchteten. Dabei musste ein Polizist zur Seite springen, um nicht vom Auto erfasst zu werden. Nur rund eine Stunde später wurde die Polizei in Traismauer (Bezirk St. Pölten Land) auf den Wagen aufmerksam. Diesmal flüchtete aber nur der 25-Jährige mit dem Fahrzeug. Der 19-Jährige wurde kurz darauf im Stadtgebiet geschnappt.

Polizist verletzt

Der 25-Jährige fuhr weiter Richtung Mautern (Bezirk Krems-Land), wo er eine Straßensperre der Polizei durchbrach. Dabei wurde ein Beamter verletzt. Die gezielten Schüsse der Polizisten auf das Fahrzeug sowie die Schäden durch den Aufprall dürften dann dazu geführt haben, dass der Verdächtige den Wagen zurückließ und zu Fuß weiter flüchtete. Obwohl ein Hubschrauber des Innenministeriums, Diensthunde und das Sondereinsatzkommando Cobra hinzugezogen wurden, verlief die bis in die Nacht dauernde Großfahndung ohne Erfolg.

Am darauffolgenden Tag stahl der 25-Jährige einen unversperrten Pkw in Krems an der Donau und setzte damit seine Flucht fort. Als der Wagenbesitzer den Diebstahl meldete, wurde die Fahndung erneut mit Hubschrauber-Unterstützung aufgenommen. In Gars am Kamp (Bezirk Horn) war die Fahrt für den 25-Jährigen schließlich zu Ende. Er schaffte es noch an einer weiteren Straßensperre vorbeizukommen, beschädigte dabei aber die Reifen, so dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war.

Frau mit Faustfeuerwaffe bedroht

Er flüchtete erneut zu Fuß und bedrohte eine Frau in deren Haus mit einer Faustfeuerwaffe um an ihr Auto zu gelangen. Als dies misslang, rannte er in ein Waldgebiet wo er von den Beamten mit Hilfe eines Polizeihundes schließlich festgenommen wurde.

Das Duo steht im Verdacht mehrere Diebstähle begangen zu haben. Die genaue Zahl der Delikte oder eine Schadensumme wird laut Polizei noch erhoben. Die beiden Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Krems an der Donau gebracht und die Untersuchungshaft in Aussicht gestellt, hieß es von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. (APA)