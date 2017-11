Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Wer war’s? Wer hat am helllichten Samstagnachmittag im Innsbrucker Hofgarten beinahe den Geschäftsführer eines Lokals ums Leben gebracht? Auch nach der ersten umfangreicheren Befragung des Opfers am Sonntagnachmittag können die Ermittler der Innsbrucker Kriminalpolizei diese Frage nicht beantworten: „Wir haben derzeit keine brauchbaren Hinweise auf die Täter. Wir hoffen auf Zeugen, die die massive Straftat bzw. die Angreifer beobachtet haben“, erklärt Ermittlungsleiter Ernst Kranebitter.

Schauplatz der Attacke war der Außenbereich des Lokals Hofgarten im gleichnamigen Park im Innsbrucker Zentrum, nur etwa 200 Meter vom Stadtpolizeikommando entfernt. Das Hofgarten-Café war noch geschlossen, erst ab 18 Uhr startete der eigentliche Gastbetrieb. Der Geschäftsführer des Lokals und sein Bruder waren allerdings schon da, wohl um das für den Abend geplante Fest vorzubereiten. Kurz nach 14 Uhr machte sich der Bruder auf den Weg zum Lokal „Pavillon“ vor dem Landestheater, keine 200 Meter vom Hofgarten-Café entfernt. Als der Mann etwa 15 Minuten später zurückkehrte, war der Hofgarten-Geschäftsführer verschwunden. Der Bruder versuchte, den 47-Jährigen am Handy zu erreichen, aber ohne Erfolg. Schließlich machte er sich auf die Suche und fand gegen 14.30 Uhr im Außenbereich des Lokals den Vermissten. Der Lokal-Chef lag regungslos am Boden und hatte das Bewusstsein verloren. Sein Kopf steckte in einem Plastiksack, der mit dem Logo eines Schuhgeschäfts bedruckt war. Sofort alarmierte der Mann die Einsatzkräfte. „Sein Bruder dachte, das Opfer sei bereits tot“, erzählt Kranebitter: „Tatsächlich hätte der Mann im Plastiksack ersticken können.“

Nach den telefonischen Anweisungen der Leitstelle leistete der Bruder dem Bewusstlosen Erste Hilfe. Beim Eintreffen der Rettung, des Notarztes und der Polizei war der Innsbrucker bereits wieder aus seiner Ohnmacht erwacht. Jetzt erhielten die Einsatzkräfte auch eine erste, wenn auch sehr vage Schilderung des Überfalls. „Der Geschäftsführer wollte offenbar im Freien die Flaschen des Leergebindes ordnen, als er von mehreren Personen von hinten attackiert wurde“, beschreibt Kranebitter das Geschehen: „Ein Täter sprang dem Opfer mit den Schuhen in den Rücken.“ In der Folge sei der 47-Jährige gewürgt worden, die Angreifer zogen ihm einen Sack über den Kopf. Damit endet die Erinnerung – „wie das Opfer schildert, wurde es dann dunkel, der Mann weiß nicht mehr, was sich weiters ereignete“, so der Kriminalbeamte.

Der Angriff von hinten und der Sack über dem Kopf verhinderten, dass das Opfer eine brauchbare Beschreibung der Täter liefern kann. Bei der Befragung am Sonntag konnte sich der 47-Jährige allerdings wieder daran erinnern, dass ein Täter schwarze Schuhe der Marke Puma mit weißer Aufschrift und eine dunkle Jogginghose trug. „Wir wissen auch, dass es mehrere waren und dass sie in einer nicht näher definierten Fremdsprache redeten“, sagt Kranebitter. Die Räuber nahmen dem Geschäftsführer die Geldtasche ab, ehe sie flüchteten. Die Beute ist vergleichsweise gering und weit unter 1000 Euro. Ob tatsächlich das Geld das Motiv für den Überfall war, ist unklar. Ein Racheakt von abgewiesenen Lokalbesuchern kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

Das Opfer wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht, konnte aber bereits am späten Abend wieder entlassen werden. Die Blessuren reichen von Würgemalen über Prellungen und Hämatome bis hin zu einer schweren Armverletzung.

Die Kriminalpolizei (Tel. 059133/75-3333) ersucht jetzt dringend Zeugen, sich zu melden. „Das Wetter war halbwegs schön und in der Stadt viel los. Vielleicht ist ja Spaziergängern im Hofgarten zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr etwas aufgefallen“, sagt Kranebitter.