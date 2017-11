Berlin – Ein renitenter Autofahrer hat in Berlin-Moabit Rettungssanitäter bepöbelt und aufgehalten, als sie gerade ein einjähriges Kind reanimierten wollten. Der kleine Bub ist am Freitagvormittag wiederbelebt worden, nachdem er in einer Kita zusammengebrochen war.

Der Autofahrer regte sich demnach darüber auf, dass er von einem Rettungswagen dabei zugeparkt worden sei. Der 23-Jährige wurde so wütend, dass er den Rettungswagen demolierte und den Außenspiegel abriss. Der später eintreffenden Polizei schrie er entgegen: „Mir doch egal, wer hier gerade reanimiert wird!“

„Verpisst euch, ich muss zur Arbeit“

Die beiden Sanitäter stellten bei einer ersten Untersuchung fest, dass das ohnmächtige Kind unter Herzkammerflimmern litt. Ein Notarzt wurde alarmiert. Als einer der beiden Sanitäter den Notfallkoffer mit der Beatmungsmaske für Kinder aus dem Wagen holen wollte, stellte sich ihm der tobende Autofahrer in den Weg und brüllte ihn an: „Verpisst euch, ich muss zur Arbeit!“

„Ich habe ihm erklärt, dass wir gerade ein Kind reanimieren und den Rettungswagen jetzt nicht wegfahren können“, zitiert die „BZ“ den Sanitäter, „doch er hat sich drohend vor mir aufgebaut, als ob er gleich zuschlagen will.“

Erst eingreifende Polizisten sorgten dafür, dass die Sanitäter und der Notarzt ihren Einsatz vor Ort fortsetzen konnten. Dank Herzdruckmassage und Sauerstoff holten sie den kleinen Jungen zurück ins Leben. Ärzte versetzten das Kind in ein künstliches Koma. Anfang der Woche wollen sie versuchen, ihn vorsichtig aufzuwecken. Die Familie erwägt, Anzeige gegen den erbosten Autofahrer zu erstatten. Die Sanitäter hatten davon abgesehen, ihn wegen Bedrohung anzuzeigen. Deshalb wird gegen ihn derzeit nur wegen der Sachbeschädigung des Einsatzwagens ermittelt. (TT.com)