Silz – Eine Ballnacht in Silz endete Sonntagnacht mit einer Massenschlägerei. Gegen 1:30 Uhr kam es am Parkplatz vor dem Gemeindesaal, in dem ein Ball stattfand, zu einer Rauferei zwischen drei Österreichern im Alter von 20, 27 und 32 Jahren und mehreren bisher unbekannten Tätern. Der 32-Jährige wurde dabei zu Boden gestoßen und landete auf einer Glasflasche bzw. Glasscherbe – er wurde am Gesäß verletzt.

Auch die beiden anderen Männer wurden von der unbekannten Gruppe – die Polizei geht von 15 Personen aus – zu Boden gestoßen und mit Füßen getreten.

Wenig später wurde ein 22-Jähriger auf dem Weg zum Bus ebenfalls von einer größeren Personengruppe attackiert und verletzt.

Die Polizei in Silz bittet um zweckdienliche Hinweise unter der Nummer 059133/7107. (TT.com)