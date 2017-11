Moskau –Nachdem Moskauer Sicherheitskräfte wegen anonymer Bombendrohungen rund 30 Gebäude geräumt hatten, gaben die Behörden am Sonntagabend Entwarnung. „Es wurde nichts Verdächtiges gefunden“, hieß es laut der Nachrichtenagentur TASS. Das Theater teilte mit, es habe den normalen Betrieb wieder aufgenommen.

Insgesamt waren in der ganzen Stadt rund 30.000 Menschen betroffen, wie aus Behördenkreisen verlautete.

Seit 11. September gehen in ganz Russland regelmäßig anonyme Nachrichten über angebliche Bomben in Hotels, Einkaufszentren, Bahnhöfen und Flughäfen ein. Echte Bomben wurden bisher nicht gefunden. TASS zufolge wurden insgesamt rund 2.600 Gebäude in 170 Städten überprüft und mehr als eine Million Menschen in Sicherheit gebracht. Die Hintergründe sind unklar. Medien spekulierten über Hackerangriffe. Die Behörden sprechen von „Telefonterrorismus“ und ermitteln. (dpa)