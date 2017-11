Pfaffenhofen an der Ilm – Der Mann, der am Montag im Jugendamt der oberbayerischen Stadt Pfaffenhofen an der Ilm eine Sachbearbeiterin stundenlang als Geisel festgehalten hatte, ist festgenommen worden. Das gab die Polizei am frühen Nachmittag bekannt. Die 31 Jahre alte Jugendamtsmitarbeiterin blieb augenscheinlich weitgehend unverletzt.

Sorgerechtsstreit könnte Auslöse gewesen sein

Bereits in der Früh hatte der Mann die Frau im Jugendamt als Geisel genommen. Medienberichten zufolge soll dem Täter das Sorgerecht für sein Kind entzogen worden sein. Die Polizei konnte das zunächst nicht bestätigen.

Am Vormittag war es gelungen, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen. Eine Verhandlungsgruppe versuchte, den 28-jährigen Mann zum Aufgeben zu bewegen. (APA/dpa/AFP, TT.com)