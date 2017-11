Pfaffenhofen an der Ilm – Das Jugendamt des Landkreises Pfaffenhofen an der Ilm in Bayern ist Montagfrüh Schauplatz einer Geiselnahme geworden. Ein Angestellter oder eine Angestellte wurde in der Behörde mit einer Waffe bedroht. Der Mann sei mindestens mit einem Messer bewaffnet, sagte ein Polizeisprecher.

Der Bereich um das Jugendamt, das sich in der Nähe des Landratsamtes befindet, sei von der Polizei großräumig abgesperrt worden. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei war unterwegs in die oberbayerische Kreisstadt. Es wurde versucht, Kontakt mit dem Täter aufzunehmen. (APA/dpa)