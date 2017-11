Düsseldorf – Nach dem offenbar gewaltsamen Tod eines Kleinkinds in Düsseldorf hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Rettungskräfte konnten vor gut einer Woche in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Wersten nur noch den Tod des acht Monate alten Buben feststellen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten. Die Mutter gab demnach an, das Baby habe plötzlich das Bewusstsein verloren.

Die Obduktion der Leiche am vergangenen Donnerstag ergab, dass der kleine Bub möglicherweise ein sogenanntes Schütteltrauma erlitt. Die Ermittler gehen daher nun dem Verdacht auf ein Tötungsdelikt nach. (APA/AFP)