In Mexiko sind sieben zerstückelte und verkohlte Leichen gefunden worden. Die Leichen seien am Sonntag in Müllsäcken auf einer Straße in der Stadt Chilapa im Südosten des Landes entdeckt worden, erklärte ein Sprecher der örtlichen Sicherheitsbehörde. In der Region liefern sich Drogenkartelle gewaltsame Revierkämpfe um die Kontrolle über den Heroinhandel, sagte er.

Chilapa hat rund 120.000 Einwohner und liegt in einer Bergregion im Bundesstaat Guerrero. Dort wird Schlafmohn angebaut, aus dem Heroin gewonnen werden kann. Im diesem Jahr hatten mexikanische Behörden bereits zehn Leichen in der Region gefunden, davon wurden vier enthauptet. (APA/AFP)