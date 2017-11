Innsbruck – Ein 51-Jähriger wurde in der Nacht auf Montag in Innsbruck von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Der stark alkoholisierte Tiroler war gegen 2 Uhr auf einem Gehsteig in den Bögen unterwegs. Als der Mann, der beim Schlag stürzte, wieder zu sich kam, bemerkte er das Fehlen seiner Geldtasche mit einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag. Weder von dem unbekannten Täter noch von dessen zwei bis drei männlichen Begleitern liegt eine Personenbeschreibung vor. Die Polizei bittet unter 059133/7589-100 um Hinweise.

Geld nach Bankomatbehebung gestohlen

In der Claudiastraße in Innsbruck attackierten zwei Unbekannte einen 28-Jährigen nach einer Bankomatbehebung. Die Täter raubten dem Österreicher kurz nach Mitternacht 20 Euro aus seiner Geldtasche, teilte die Polizei mit. (TT.com)