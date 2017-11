Innsbruck – Eine 55-Jährige war am Dienstagabend auf dem Heimweg, als sie im Innsbrucker Stadtteil Wilten von einem Unbekannten sexuell belästigt wurde. Die Einheimische war gegen 22.30 Uhr in der Haspingerstraße unterwegs, als ihr der Mann plötzlich von hinten mit dem Unterarm in den Schritt schlug.

Die Frau begann zu schreien, der Täter flüchtete. Eine sofortige Fahndung in der Umgebung blieb jedoch ohne Erfolg. Bereits am Sonntag kam es zu einem ähnlichen Vorfall in Wilten.

Die Beschreibung des Mannes ist vage: Er dürfte etwa 1,75 Meter groß sein, von kräftiger Statur. Er trug zur Tatzeit einen dunklen Jogginananzug mit Kapuze und Turnschuhe.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalreferat unter 059133/753333. (TT.com)