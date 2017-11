Landshut – Ein tödlicher Unfall in Bayern gibt der Kriminalpolizei in Landshut Rätsel auf. Am Samstagvormittag war ein Auto bei Eching gegen einen Baum geprallt. In dem Wrack wurden die Leichen eines 52-Jährigen und einer 26 Jahre alten Frau gefunden. Was wie ein tragischer Verkehrsunfall aussah, könnte aber auch ein grausames Verbrechen gewesen sein.

Während der Ermittlungen zur Unfallursache und bei der Obduktion der Leichen wurden Hinweise auf ein Tötungsdelikt gefunden. Das teilte die Polizei Niederbayern am Mittwoch mit. Bei der Obduktion der 26-Jährigen entdeckten die Gerichtsmediziner mehrere Schnittverletzungen im Brust- und Halsbereich. Bei dem Mann wurden ganz ähnliche Verletzungen festgestellt – an den Armen und am Hals.

Wie und wann die beiden zu Tode kam, wie die Verletzungen entstanden sind, liegt noch völlig im Dunkeln. War eine dritte Person beteiligt? Oder ist ein Beziehungsstreit eskaliert? Die Ermittler suchen nun nach Antworten. (TT.com)