Weil ihm der Zutritt zu einem Lokal in der Linzer Altstadt verwehrt worden war, hat ein 28-Jähriger in der Nacht auf Samstag ein Messer gezogen. Damit wollte er auf einen Security losgehen. Der Sicherheitsmann schloss noch rechtzeitig die Eingangstür. Der Angreifer stach daraufhin in die Scheibe, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der Staatenlose flüchtete danach in Richtung Hauptplatz. Die Polizei konnte ihn wenig später festnehmen und das Messer im Hosenbund sicherstellen. Der 28-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert.