Steinach – Ein Mann hat am Samstag zwei Frauen in Steinach am Brenner sexuell belästigt. Die beiden Frauen waren zu Mittag in dem Ort unterwegs. Neben ihnen hielt ein Mann mit seinem Pkw. Er tat so, als ob er telefonieren würde. Die Frauen bemerkten jedoch, dass er die Hose geöffnet hatte und masturbierte. Die Frauen suchten das Weite.

Das hinderte den Täter nicht, den beiden zu folgen, nochmals neben ihnen anzuhalten und die Handlung zu wiederholen. Nachdem die beiden Frauen kein Mobiltelefon mit sich trugen, konnten sie erst später die Polizei verständigen.

Der verdächtige Lenker konnte von den Beamten schließlich ausgeforscht werden, berichtet die Polizei. Es handelt sich um einen 34-jährigen Südtiroler. Er wird angezeigt. (TT.com)