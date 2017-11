Salzburg – Ein Taxilenker ist in der Nacht auf Sonntag in der Stadt Salzburg von einem Mann mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Der Verdächtige hatte sich zuerst von dem Berufsfahrer chauffieren lassen. Am Ziel angekommen zückte er ein Messer. Der Räuber konnte trotz Alarmfahndung unerkannt flüchten, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der rund 30 Jahre alte Mann setzte sich direkt hinter den Fahrer und ließ sich von der Franz-Josef-Straße in die General-Keyes-Straße kutschieren. Als der 42-jährige Taxilenker kassieren wollte, fasste ihn der Mann von hinten an der rechten Schulter und meinte: „Nein, das glaub ich nicht, Überfall“. Der Fahrer gab Gas worauf der Unbekannte ein Messer zog und ihn zum Anhalten aufforderte. Er übergab dem Räuber die Geldtasche, der in Richtung einer Baustelle rannte. Der Taxler fuhr ihm noch kurz hinterher, verlor den Kriminellen aber dann aus den Augen. Der 42-Jährige wurde bei dem Überfall nicht verletzt, war aber geschockt.

Die Polizei fahndete nach einem schlanken rund 30 Jahre alten Mann, der etwa 165 bis 175 Zentimeter groß sein soll und Deutsch ohne erkennbaren Akzent sprach. Er hatte einen Dreitagesbart und trug einen schwarzen Sweater mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte. (APA)