Debant – Durch eine Spur aus Beweismaterial entlang der Isel ist ein vorerst unbemerkter Einbruch in eine Wohnung in Osttirol entdeckt worden. Ein Zeuge informierte am Sonntagvormittag die Polizei, nachdem er am Radweg entlang des Flusses mehrere Sparbücher und Reisepässe gefunden hatte. Die alarmierten Beamten entdeckten daraufhin in der Isel einen offenen Tresor.

Die Erhebungen ergaben, dass in eine Wohnung in Debant eingebrochen worden war und die Täter einen Tresor samt Inhalt entwendet hatten. Neben den gefundenen Dokumenten war Bargeld in vierstelliger Höhe in dem Tresor verwahrt, von dem jede Spur fehlte.

Dem Geschädigten war der Diebstahl laut Polizei nicht aufgefallen, weshalb der Tatzeitpunkt nicht genau geststellbar ist. (TT.com)