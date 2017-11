Magdalensberg – Bei einem Perchtenlauf ist es in der Kärntner Gemeinde Magdalensberg (Bezirk Klagenfurt-Land) am Sonntag zu kleineren Zwischenfällen gekommen. Ein Teilnehmer schlug einem 23-jährigen Zuschauer mit einer Rute gegen die Beine, starke Prellungen am Knie waren laut einer Aussendung der Polizei die Folge. Eine Siebenjährige und eine 17-Jährige wurden von einem weiteren Perchten umgerannt. Die beiden Mädchen stürzten und wurden mit leichten Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt gebracht, wo sie ambulant behandelt wurden. Der 23-Jährige ließ sich in Villach ambulant behandeln.

Bereits am Samstagabend war in Völkermarkt ein Perchtenlauf außer Kontrolle geraten. Einige Teilnehmer hatten offenbar Zuschauer attackiert, es gab mehrere Verletzte. Auch im Zuge der Erhebungen der Polizei kam es zu Tätlichkeiten an Zusehern durch Brauchtumsgruppen. (APA)