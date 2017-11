Innsbruck – Drei Einbrüche in Baumärkte gingen im September auf das Konto eines 32-jährigen Rumänen. Die Polizei konnte nach intensiven Ermittlungen den Mann als mutmaßlichen Täter identifizieren, sein Aufenthaltsort sei allerdings unbekannt. Der Verdächtigte brach in Märkte in Reutte, Wörgl und Fritzens ein, brach dort jeweils Standtresore auf und stahl darin befindliches Bargeld. (TT.com)