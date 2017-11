Innsbruck – Zu einem erneuten Fall von sexueller Belästigung kam es in der Nacht auf Sonntag im Bereich des Beseleparks im Innsbrucker Stadtteil Wilten. Das teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit. Eine Frau spazierte gegen 1 Uhr die Innerkoflerstraße entlang, als ihr ein vorbeikommender Mann plötzlich gegen den Intimbereich schlug. Danach flüchtete der Unbekannte in Richtung Klinikgelände.

Laut Täterbeschreibung ist der Man zwischen 20 und 25 Jahre alt, größer als 160 Zentimeter und Raucher. Er soll eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke (oder einen schwarzen Pullover) mit Kapuze über dem Kopf getragen haben. Auffällig war die Wollmütze des Mannes: Sie hatte einen dicken roten und einen dünnen weißen Streifen. Das Kriminalreferat der Polizei (Tel.: 059133/753333) bittet um Hinweise.

Ähnlicher Vorall vergangene Woche

Bereits am Dienstag der Vorwoche war es in Wilten zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Eine 55-Jährige wurde auf ihrem Heimweg gegen 22.30 Uhr von einem Unbekannten sexuell belästigt. Der Mann schlug der Tirolerin von hinten mit dem Unterarm in den Schritt. Nachdem die Frau zu schreien begonnen hatte, flüchtete der Täter. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise. Derzeit ist nicht bekannt, ob die Vorfälle zusammenhängen. (TT.com)