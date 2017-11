Innsbruck – Eine nicht enden wollende Serie sexueller Belästigungen sorgt derzeit bei den Bewohnern des Innsbrucker Stadtteils Wilten für Unruhe. Seit mehreren Wochen treibt ein Unbekannter des Nachts sein Unwesen im Umkreis des Beseleparks: Er passt Frauen ab, die alleine unterwegs sind und schlägt ihnen spontan und überaus brutal mit dem Unterarm in den Schritt, bevor er flüchtet.

Der jüngste Vorfall dieser Art ereignete sich in der Nacht auf Sonntag in der Innerkoflerstraße. „Eine Frau war gegen 1 Uhr auf dem Heimweg, als der Mann ihr im Vorbeigehen gegen den Intimbereich schlug und ihr dadurch erhebliche Schmerzen zufügte“, sagt Chefinspektor Ernst Kranebitter vom Kriminalreferat der Innsbrucker Polizei im Gespräch mit TT.com. Anschließend konnte der Mann unerkannt in Richtung Klinikgelände flüchten.

Anzeige erst zwei Tage später

Erst am Dienstag, zwei Tage nach dem Übergriff, erstattete das Opfer laut Kranebitter Anzeige. Sofort fiel den ermittelnden Beamten die Ähnlichkeiten zu weiteren gemeldeten Vorfällen auf. Einer davon ereignete sich am Dienstag in der Vorwoche in der Haspingerstraße. Gegen 22.30 Uhr war dort eine 55-Jährige auf ihrem Heimweg auf dieselbe Art und Weise belästigt worden: Ein Unbekannter schlug der Tirolerin von hinten mit dem Unterarm in den Schritt. Nachdem die Frau zu schreien begonnen hatte, flüchtete er. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Laut dem Ermittler wurde auch ein Vorfall dieser Art in der Speckbacherstraße zur Anzeige gebracht.

„Die Vorgehensweise des Täters ist neu und sehr spezifisch, weswegen wir von einem Zusammenhang ausgehen“, so Kranebitter. Bisher tappe die Polizei bei der Suche nach dem Serientäter allerdings im Dunkeln: „Wir haben zwar die Streifentätigkeit im Hotspot Wilten wirklich massiv erhöht und bekommen auch aus der Bevölkerung die Rückmeldung, dass deutlich mehr Polizei unterwegs ist. Allerdings wäre es ein glücklicher Zufall, den Täter so zu entdecken.“

Täter könnte in der Umgebung wohnen

Die Ermittler gehen aufgrund der Nähe der Tatorte zueinander davon aus, dass der Mann in der Umgebung wohnt. Mit einer Täterbeschreibung erhofft man sich nun Hinweise aus der Bevölkerung: Demnach ist der Mann zwischen 20 und 25 Jahre alt, größer als 160 Zentimeter und Raucher. Er soll – zumindest beim jüngsten Übergriff in der Innerkoflerstraße – eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke (oder einen schwarzen Pullover) mit Kapuze über dem Kopf getragen haben. Auffällig war die Wollmütze des Unbekannten: Sie hatte einen dicken roten und einen dünnen weißen Streifen. Hinweise nimmt das Kriminalreferat der Polizei Innsbruck unter der Telefonnummer 059133/753333 entgegen. (reh)