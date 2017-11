St. Jakob am Arlberg – Ein Stadel ging vor rund zwei Wochen in St. Jakob am Arlberg in Flammen auf. Die Freiwillige Feuerwehr St. Anton konnte nicht verhindern, dass das Gebäude fast komplett zerstört wurde. Schnell war klar: Es war Brandstiftung. Am selben Tag versuchten Unbekannte außerdem, in einem Stadel im Pettneuer Ortsteil Schnann ein Feuer zu legen. Doch die Flammen erloschen von selbst.

Nun hat die Polizei zwei junge Burschen ausgeforscht, die die Brände gelegt haben sollen. Die 14 und 15 Jahre alten Vorarlberger waren laut Aussendung am 27. Oktober – dem Tattag – mit dem Zug nach St. Anton gefahren. Dort sollen sie zwei Fahrräder gestohlen haben. Damit fuhren sie in Richtung Landeck – und zündeten die beiden Stadel an. Die Burschen erwartet nun eine Anzeige. (TT.com)