Innsbruck – Eigentlich suchten die Beamten der Polizeiinspektion Pradl am Mittwochvormittag den Empfänger eines amtlichen Schreibens in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck. Doch der Name war nirgendwo angeschrieben. Also klingelten die Polizisten an einer anderen Wohnungstür. Als die Bewohnerin die Türe öffnete, kam ihnen sofort ein starker Geruch von Cannabis entgegen.

Die Beamten fanden daraufhin neun Pflanzen in der Wohnung. Die 27-Jährige erklärte, ihr Freund habe das Cannabis angebaut. Das gab der 30-Jährige bei der Einvernahme auch zu. Wie sich herausstellte, war es nicht das Einzige, was er gestehen sollte.

In der Nacht zuvor hatte der Mann versucht, in einen Lebensmittelmarkt einzubrechen. Auf Videoaufzeichnungen war der Österreicher eindeutig zu erkennen. Der 30-Jährige räumte die Tat ein. Ihn erwartet nun eine Anzeige. (TT.com)