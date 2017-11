Brixlegg – Eine Verkäuferin eines Lebensmittelmarktes in Brixlegg ging am Donnerstagvormittag einem Betrüger auf den Laim. der Unbekannte bezahlte gegen 9.15 Uhr ein Getränk an der Kasse mit Münzen. Dabei bat er die Kassiererin, drei Hundert-Euro-Scheine in kleinere Scheine zu wechseln. Die Frau wechselte mehrmals 50, 20 bzw. 5 Euro-Scheine. Als der Mann das Geschäft verließ wurde die Angestellte stutzig. Beim gemeinsamen Kassasturz mit dem Filialleiter bemerkte sie, dass 250 Euro fehlten.

Die Polizei Kramsach bittet um Hinweise zu dem Mann. er war mit einer hellblauen Jeans und einem beigen Kapuzenpullover bekleidet und trug eine Schildkappe. (TT.com)