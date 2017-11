Imst – Ein Geldwechselbetrüger treibt offenbar gerade in Tirol sein Unwesen: Am Freitag gegen 12:30 Uhr bat ein unbekannter Mann eine Angestellte in einer Tankstelle in Imst, ihm Geld zu wechseln. Er hatte mehrere Hundert-Euro-Banknoten bei sich und bat um kleinere Scheine. Dabei verwirrte er die Frau, indem er öfters um eine neue Stückelung des Betrags fragte. So gelang es ihm, einen dreistelligen Eurobetrag zu ergaunern.

Erst am Donnerstagvormittag ging es in einem Supermarkt in Brixlegg ähnlich zu. Auch hier lenkte der Unbekannte die Kassiererin mit mehrmaligem Hin- und Herwechseln der Scheine ab und erschlich sich so 250 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass beide Taten von demselben Mann begangen wurden. Täterbeschreibung: Der Mann dürfte etwa Mitte dreißig sein, ca. 10 bis 165 cm groß. Er war in beiden Fällen mit einer Jeans und weißen Jacke mit Streifen am Ärmel bekleidet. Außerdem trug er eine auffällige schwarze Schildkappe mit schwarz-weißem Karomuster. Er hat eine etwas festere Statur und einen Dreitagebart. Laut der Kassiererin in Imst sprach der Mann nur wenig Deutsch. Er war mit einem silbernen Ford Focus Kombi unterwegs. (TT.com)