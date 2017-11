Zwettl an der Rodl – In Oberösterreich meldete die Polizei am Samstag einen Fall von Tierquälerei. In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch dieser Woche hat ein bisher unbekannter Täter einer Katze in Zwettl an der Rodl im Bezirk Urfahr-Umgebung in den Kopf geschossen.

Das Tier, das einem 79-jährigen Mann gehört hatte, war so schwer verletzt, dass es einige Stunden später eingeschläfert werden musste. (APA)