Kundl – Eine 17-Jährige und ihre beiden 18 und 19 Jahre alten Freunde bestahlen und verletzten Donnerstagabend einen 19-Jährigen auf einem Bahnsteig in Kundl. Zuerst zog gegen 22.30 Uhr das Mädchen dem laut Polizei alkoholisierten Opfer die Brieftasche aus der Gesäßtasche und lief davon. Der Bursche nahm die Verfolgung auf. Doch dann attackierten ihn die beiden – ebenfalls angetrunkenen – Begleiter der jungen Österreicherin. Der Einheimische stürzte verletzt zu Boden. Da nahmen ihm die beiden Angreifer auch noch das Handy ab. Das Trio flüchtete in den abfahrenden Regionalzug.

Doch auch das Opfer schaffte es noch in den Zug – trotz blutender Wunde am Hinterkopf. Der junge Mann schilderte einem Zugbegleiter den Vorfall. Dieser und ein Zeuge, der die Tat am Bahnsteig beobachtet hatte, alarmierten sofort die Polizei. Am Bahnhof Brixlegg nahm die Polizei das Mädchen und ihre beiden Freunde in Empfang. Zusammen mit dem verletzten 19-Jährigen wurden sie aus dem Zug gebracht.

Der Verletzte wurde von der Rettung zur Behandlung in das Krankenhaus Schwaz gebracht. Die drei jungen Österreicher werden bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)