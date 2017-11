Zürich – Zu einer tödlichen Auseinandersetzung ist es am Samstagabend in Zürich in der Schweiz gekommen. Der mutmaßliche Täter flüchtete nach der Tat mit einem weißen Minivan. Trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen erlag das 79-jährige Opfer laut einer Mitteilung der Stadtpolizei Zürich von der Nacht auf Sonntag seinen Verletzungen.

Die Sicherheitskräfte leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen und seinem Fahrzeug ein. Die genauen Hintergründe der Tat seien derzeit Gegenstand von Abklärungen, hieß es. (APA/sda)