Am 11. Februar ging der Völser Faschingsumzug über die Bühne – mit dabei der Axamer Bärenverein mit bärigem Umzugswagen.

Aber auch ein Fasnachtsverein ist heutzutage kein ungetrübter Spaß mehr. Hat es sich doch herumgesprochen, dass auch Kleinvereine bei Unfällen sofort in die Haftung genommen werden. Schon allein deshalb hatten zwei Axamer das Heck des Umzugswagens kontrolliert, damit nur ja keiner vom fahrenden Wagen springt. Derweil ging es im Wagen aber schon hitzig her. Ein Gast hatte mit 2,35 Promille mit jedermann Streit gesucht und Ohrfeigen ausgeteilt. Irgendwann kam der Betrunkene dann durch den Vorhang ins Heck geflogen. Und wollte den Wagen sofort verlassen. Bei Anhalteversuchen riss er einem Axamer dann einen Ohrring aus und platzierte einen Faustschlag so unkoordiniert, dass er die Freundin eines der Bären traf. Gar nicht bärig. Die Frau sackte weinend zusammen. Dann verschwand der Wüterich schutzlos im Dunkel des Februarabends.

Ein Fehler. Wenig später lagen er und einer der Axamer links und rechts neben dem Wagen am Boden. Der Alkoholisierte wies vom verschobenen Kieferbruch bis zu Quetschungen und einer Gehirnerschütterung schwerste Gesichtsverletzungen auf. Sein Gegenüber hatte er als Peiniger bezichtigt. Vor der Polizei hatte der Verprügelte jedoch noch mehrere Zottelgestalten als Täter genannt, wie Herwig Fuchs, Verteidiger eines wegen schwerer Körperverletzung angeklagten Axamers, anmerkte. Auch Richter Josef Geisler wollte eine Verurteilung nicht auf einen Belastungszeugen mit Alkoholvergiftung stützen. Freispruch. (fell)