Kufstein – Zwei Mal binnen sechs Wochen erstattete ein 28-Jähriger Anzeige bei der Polizei. Das erste Mal am 11. September in Wörgl, weil ihm Unbekannte sein Handy geraubt haben sollen. Am 20. Oktober dann die nächste Anzeige, diesmal in Kufstein – mit derselben Geschichte: Smartphone von Unbekannten geraubt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Und stellte nachweisbar fest: Der Bosnier hatte beide Überfälle vorgetäuscht. Nun gibt es eine neue Anzeige – dieses Mal aber gegen den 28-Jährigen wegen „Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung“. (TT.com)