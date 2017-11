Ötztal-Bahnhof – Regelrecht dilettantisch stellte sich ein 39-jähriger Pole in der vergangenen Woche bei einer Einbruchstour quer durch Tirol an: Er verübte mehrere Einbruchsversuche, scheiterte aber fast jedes Mal. Der Schaden, den er verursachte, war dafür enorm.

Die Einbruchsserie startete laut Polizei am vergangenen Freitag in Wörgl, wo der Pole in einen Friseursalon und in eine Trafik einsteigen wollte. Beide Male vergebens. Ohne Beute – aber ein massives Chaos hinterlassend – reiste der 39-Jährige weiter ins Tiroler Oberland.

Am Sonntag wollte er dann in eine Praxis in Ötztal-Bahnhof einsteigen, wieder scheiterte er schon an der Tür. Gleich erging es ihm bei einem Lebensmittelmarkt, wo er die Eingangstür nicht aushebeln konnte. Der Kriminelle zog weiter in Richtung Friedhof, wo er vergeblich versuchte, einen Kerzenautomat aufzubrechen.

Ein einziges Erfolgserlebnis war dem Polen vergönnt, bevor ihn die Polizei schnappte: In der Kirche in Ötztal-Bahnhof brach er eine Geldkassette auf und stahl einen geringen Geldbetrag. Sein Glück währte aber nur kurz, denn wenig später nahm ihn eine Polizeistreife im Warteraum Ötztal-Bahnhof fest. Bei einem der Einbruchsversuche war der Mann von einer Videokamera gefilmt worden – die Polizisten erkannten den Täter sofort.

Der 39-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Dort entscheidet der Haftrichter über eine mögliche U-Haft. Der Schaden, den der tollpatschige Einbrecher alleine im Raum Ötztal-Bahnhof angerichtet hat, liegt bei mehr als 4000 Euro. (TT.com)