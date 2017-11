Ein bulgarisches Ehepaar musste sich gestern am Landesgericht wegen Zuhälterei und grenzüberschreitenden Prostitutionshandels verantworten. Beide waren wegen einer Bulgarin aufgeflogen, die im Mai der Fremdenpolizei in die Arme gelaufen war. Deren Schilderungen stellen leider keinen Einzelfall dar. Demnach sei sie vom Erstangeklagten für einen Kellner-Job nach Tirol gelockt worden. Schon nach der Ankunft war ihr aber eröffnet worden, dass der Job schon vergeben sei und sie erst einmal am Innsbrucker Straßenstrich arbeiten müsse. Schon zu dieser Zeit verfügte die Frau über keinerlei Papiere mehr und war vom nunmehrigen Zuhälter – einem in Innsbruck aufhältigen 36-Jährigen – angewiesen worden, mit der Polizei kein Wort zu sprechen. Der Bulgare wog sich ohnehin in Sicherheit. Wusste er doch, dass das einfache Mädchen weder lesen noch schreiben und gerade bis 20 zählen konnte. Wollte die junge Frau doch nicht parieren, griff der Landsmann laut deren Angaben zu drastischen Mitteln. Mit Schlägen ins Gesicht, dem Drücken der Hand in heißes Öl und Ausdrücken einer Zigarette im Gesicht soll die Frau weiter auf die Straße gezwungen worden sein. Auch einen Mann wollte der 36-Jährige für sich arbeiten lassen – der fand jedoch keine Freier. Vor Richter Norbert Hofer wollte der Bulgare nicht einmal gewusst haben, dass seine eigene Frau der Prostitution nachgegangen war. Diese wurde als Beitragstäterin mit einem Urteil von 15 Monaten Haft, 12 davon bedingt, noch gestern enthaftet und zu ihrem Baby gelassen. Der ohnehin mehr in Glücksspiellokale verliebte Ehegatte muss jedoch für zwei Jahre hinter Gitter.

Obwohl eine Serbin in Innsbruck offenbar recht erfolgreich der Zimmervermietung nachgegangen war, hatte sie sich zumindest 12.780 Euro Notstandshilfe auszahlen lassen. 78 Bewertungen zu ihrem Innsbrucker Zimmer verrieten die Sozialbetrügerin. Die zum Prozesstermin Erkrankte wurde in Abwesenheit wegen schweren Betruges nicht rechtskräftig zu neun Monaten Haft, sechs bedingt, verurteilt.

Trotz verordneten Maulkorbs durch die Gemeinde ließ ein Unterländer im Mai seine Schäferhunde frei laufen. Beide bissen sich in einer Spaziergängerin fest und verletzten sie schwer. Für das Landesgericht grob fahrlässige Körperverletzung: 3000 Euro Geldstrafe zu 2000 Euro Schmerzengeld ergingen. (fell)