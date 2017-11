Imst – Ein 36-Jähriger meldete sich am Dienstag gegen 11.30 Uhr mit seinem Laptop in ein öffentliches Netzwerk in Imst an. Darauf hortete der Oberländer mehrere Bitcoins. Deren Wert lag laut Polizei im niedrigen sechsstelligen Eurobereich. Während der Tiroler am Laptop saß, verschaffte sich ein Unbekannter unbemerkt – vermutlich über ein Scheinnetzwerk – Zugriff auf den Laptop.

Der Täter transferierte die gesamten Bitcoins auf ein unbekanntes Konto. Dieses konnte nicht nachverfolgt werden. Ob sich der Unbekannte erst in dem öffentlichen Netzwerk oder bereits früher Zugriff auf den Laptop des 36-Jährigen verschafft hat, ist laut Polizei nicht bekannt. (TT.com)