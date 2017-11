Innsbruck/Kufstein/Freiburg – Im Prozess um den Sexualmord an Carolin G. hat der Angeklagte zum Auftakt ein Geständnis abgelegt. Dem 40-Jährigen wird auch der Mord an der französischen Austausch-Studentin Lucile K. in Kufstein zur Last gelegt.

Verhandelt wird nur der Mord in Endingen. Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass nach Ende des Prozesses in Deutschland Mordanklage gegen den Beschuldigten erhoben wird. Man warte noch die Übermittlung der Prozessprotokolle aus Freiburg ab, sagte ein Sprecher. Er bezeichnete das Geständnis des Beschuldigten in Deutschland für den Tiroler Fall als „besonders interessant“.

Tiroler Ermittler sagen in Freiburg aus

Im Freiburger Prozess soll noch in diesem Jahr, vermutlich Ende Dezember, ein Urteil gefällt werden. Sobald der Richterspruch in Deutschland rechtskräftig wird, könnte der Tatverdächtige nach Österreich ausgeliefert werden, sagte der Innsbrucker Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr. Dann soll in Innsbruck der Fall der Französin, die im Jänner 2014 in Kufstein getötet worden ist, vor Gericht behandelt werden.

Sollte der Beschuldigte sowohl in Deutschland als auch bei einem wahrscheinlichen späteren Prozess in Innsbruck verurteilt werden, gelte die Strafe in Österreich rechtlich als „Zusatzstrafe“, erklärte Mayr. Im Falle einer lebenslangen Freiheitsstrafe in Deutschland und einer weiteren möglichen Verurteilung in Tirol, würde das Innsbrucker Gericht den Mann formell schuldig sprechen und „in Rücksicht auf das Urteil in Deutschland“ keine weitere Strafe verhängen, sagte Mayr.

Wo der Tatverdächtige im Falle zweier Verurteilungen dann seine Strafe absitzen müsste, sei noch offen. Dies würden die Behörden beider Länder gemeinsam entscheiden, erklärte Mayr. In dem Freiburger Prozess werden Beamte vom Landeskriminalamt Tirol zunächst als Zeugen gehört, um den dortigen Mordfall zu schildern.

Angeklagter: „Bin fassungslos und habe keine Erklärung“

Der Angeklagte Catalin C. räumte am Mittwoch zu Beginn des Verfahrens vor dem Landgericht Freiburg ein, die damals 27-Jährige aus Endingen beim Joggen angegriffen und getötet zu haben. Er habe aus einer ihm unerklärlichen Aggression heraus gehandelt und die Frau mit einer Schnapsflasche geschlagen. Sexuelle Motive verneinte er. „Ich weiß, dass das, was ich getan habe, nicht zu verzeihen ist. In mir war Aggression, aber kein sexuelles Verlangen“, erklärte der Anwalt im Namen seines Mandanten.

Der aus Rumänien stammende Lkw-Fahrer sei „fassungslos“ über die Tat und habe keine Erklärung dafür. Ihm werden in dem Prozess Mord und besonders schwere Vergewaltigung zur Last gelegt.

Er habe heimtückisch und aus niederen Beweggründen gehandelt, sagte Oberstaatsanwalt Tomas Orschitt. Das Opfer habe keine Chance gehabt, sich zu wehren. Mit einer Eisenstange soll Catalin C. nach einer Vergewaltigung auf den Kopf der Frau eingeschlagen haben, bis sie starb. Eine solche Eisenstange diente auch beim Mord in Kufstein als Tatwaffe.

Dem 40-Jährigen wird auch der Mord an der 20 Jahre alten französischen Austausch-Studentin Lucile K. im Jänner 2014 im rund 400 Kilometer von Endingen entfernten Kufstein zur Last gelegt. An beiden Tatorten waren identische Spuren gefunden worden.

Acht Verhandlungtage geplant

Die sonstigen Ermittlungen in Tirol seien soweit abgeschlossen. Nicht gelungen ist laut Mayr das Auffinden des Lkw, mit dem der Beschuldigte im Jänner 2014 in Kufstein unterwegs gewesen sein soll.

Im Fall Carolin G. waren zeitweise 40 Ermittler einer Sonderkommission mehr als 4000 Spuren gefolgt. Erst nach monatelanger öffentlicher Fahndung konnte die Polizei Catalin C. Anfang Juni nahe Freiburg festnehmen.

Der Familienvater, der auch bei Freiburg lebte, sitzt seither in Haft. Für den Prozess sind zunächst acht Verhandlungstage geplant. Die Eltern der in Endingen ermordeten Frau sowie ihr Ehemann treten in dem Prozess als Nebenkläger auf. Hinzu kommt ein psychiatrischer Gutachter. Er wird vor den Plädoyers eine Gefährlichkeitsprognose erstellen. Von dieser hängt ab, ob bei lebenslanger Haft anschließende Sicherungsverwahrung möglich ist.

Die Leiche der Französin Lucile K., die aus der Gegend von Lyon stammte und im Rahmen eines Auslandssemesters in Kufstein studiert hatte, war am 12. Jänner 2014 von Polizisten am Ufer des Inns entdeckt worden. Freunde und Studienkollegen hatten die junge Frau als vermisst gemeldet. Todesursache waren laut Obduktion heftige Schläge auf den Kopf. Taucher fanden schließlich die Tatwaffe im Inn. (TT.com, APA, dpa)