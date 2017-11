Von Thomas Hörmann

Westendorf – Ein blutiger Beziehungsstreit beschäftigt seit Mittwochnacht das Landeskriminalamt. Eine Frau aus dem Bezirk Kitzbühel soll ihren Freund mit einem Messer schwer verletzt haben. Die Beamten werten die Attacke vorerst als Mordversuch. Die 49-jährige Unterländerin wurde noch in der Nacht festgenommen.

„Ein ganzes Bündel von Motiven“

Schauplatz der Auseinandersetzung war die Wohnung des Paares in einem Mehrparteienhaus in Westendorf. Irgendwann nach Mitternacht ist „ein Familienstreit ausgebrochen“, sagt Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes: „Ein ganzes Bündel von Motiven dürfte dabei eine Rolle gespielt haben.“ Gegen zwei Uhr eskalierte die Auseinandersetzung. Und die endete für den eigentlich aus Holland stammenden Lebensgefährten (48) der Frau mit einer schweren Stichverletzung im Bauchbereich. Zuvor soll die Unterländerin ihren Freund mit dem Umbringen bedroht haben. Der 48-Jährige war trotz seiner schweren Verletzung in der Lage, aus eigener Kraft Hilfe zu organisieren. „Der Mann hat einen Bekannten angerufen, der in weiterer Folge die Polizei verständigte“, schildert Pupp den weiteren Ablauf.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Holländer erstversorgt und dann ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Dort musste der 48-Jährige operiert werden. Von Anfang an beschuldigte der Holländer seine Lebensgefährtin, ihm die Stichwunde zugefügt zu haben. „Er hat seine Aussage bei der Befragung im Krankenhaus am Vormittag noch einmal bestätigt“, so der Leiter des Landeskriminalamtes: „Nach unseren Erkenntnissen waren keine weiteren Personen zum Tatzeitpunkt in der Wohnung.“

Verdächtige schweigt

Die 49-jährige Verdächtige wurde noch in der Nacht vorübergehend festgenommen. Die Frau wollte sich bei den Einvernahmen im Landeskriminalamt in Innsbruck zu den Vorwürfen nicht äußern. „Das ist auch ihr gutes Recht“, erläutert Pupp. Sie blieb vorerst in Polizeigewahrsam. Ob das Innsbrucker Landesgericht gegen die 49-Jährige die Untersuchungshaft verhängt, war zunächst unklar.

Die Frage, ob bei der dramatischen Auseinandersetzung Alkohol im Spiel war, konnte der LKA-Chef zunächst nicht beantworten: „Wir müssen erst das Untersuchungsergebnis abwarten.“ Ebenso unklar war zunächst, mit welcher Waffe die Verletzung zugefügt wurde. „Wir gehen von einem Messer aus, wissen aber noch nicht genau, welches“, so Pupp weiter.

Das Paar galt bisher zumindest aus polizeilicher Sicht als unauffällig.