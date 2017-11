Telfs – Zwei Serieneinbrecher im Alter von 19 und 21 hat die Polizei in Telfs geschnappt: Die beiden sollen am 18. November in einen Kiosk in Telfs eingebrochen sein. Außerdem wurde den Männern Einbrüche in Linienbusse und der Diebstahl von Tankkarten, Schlüsseln und Kennzeichen mit Tatorten in Telfs, Innsbruck und Flaurling nachgewiesen.

In Telfs versprühten die beiden außerdem den Inhalt eines Feuerlöschers in einem Linienbus und bei einem Parkautomaten, wodurch ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Die jungen Männer werden angezeigt. (TT.com)