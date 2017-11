Von Agnes Dorn

Imst – „Wir haben in der Stadt Imst sicher kein Sicherheitsproblem. Die Kriminalität ist rückläufig und die Aufklärungsrate ist gestiegen, sowohl bundesweit als auch in der Stadt Imst“ – Postenkommandant Engelbert Plangger, der zugleich mit einem Kollegen auch als Sicherheitsbeauftragter der Polizeiinspektion Imst agiert, zeigt sich sehr zufrieden mit der Gesamtsituation in der Stadt.

Doch trotz der seit Jahren stetig verbesserten Sicherheitslage steigt die Verunsicherung in der Bevölkerung, so Plangger. Mehr Polizeipräsenz, wie oftmals gefordert, sei allein nicht zielführend, um diesem Phänomen Herr zu werden: „Die Polizei kann nicht alle Sicherheitsprobleme alleine lösen“, sieht der Chefinspektor auch andere Teile der Gesellschaft gefordert. In der Stadt Imst hat daher das erste Vernetzungstreffen stattgefunden, zu dem die Stadtpolizei 24 verschiedene Institutionen eingeladen hat, um über Themen wie Jugendschutz und Prävention zu diskutieren.

Auch wenn die Sicherheitslage in Imst eine sehr gute ist, passieren trotzdem immer wieder Delikte, auch auf öffentlichen Plätzen, so Plangger. Videoüberwachung am unteren Stadtplatz, wie derzeit vom Stadtmarketing angedacht, sei zwar ein effizientes Mittel, Kriminalität im überwachten Bereich zu verhindern, diese würde aber dann mitunter woanders hin verdrängt werden. Insgesamt hätten sich auch in der Stadt Imst wie überall die Delikte verlagert, weg vom Einbruch hin zu mehr Computerkriminalität, erklärt der Polizeikommandant.

Zu dieser neuen Art der Delinquenz gehören die typischen Betrugsgeschichten ebenso wie Delikte, die mittels der sozialen Medien gefördert beziehungsweise ausgeführt werden. Mobbing sei hier ein bekanntes Beispiel, das jedoch nur in seltenen Fällen bis zur Polizei getragen wird. Probleme bezüglich Jugendkriminalität sieht Plangger vor allem bei der Gruppenbildung und der starken Hierarchisierung innerhalb der Gruppe. Das bestätigt auch Philipp Scheiring vom Jugendzentrum Jayzee: „Eine Handvoll Leute sorgen für Stress, die sind kriminell“, so Scheiring. Das Vernetzungstreffen sieht der Sozialarbeiter indes als gute Möglichkeit, Probleme zu thematisieren und Lösungen zu finden. Im Jugendzentrum selbst gebe es indes keine Schwierigkeiten, wie Scheiring betont.