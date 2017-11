Freiburg – Seit dem Mord an der Joggerin Carolin G. in Endingen bei Freiburg hat Catalin C. zur Tat geschwiegen. Erst zum Prozessauftakt am Mittwoch bricht er sein Schweigen. Der Familienvater und Berufskraftfahrer aus Rumänien legt vor dem Landgericht Freiburg ein Geständnis ab.

In dem Strafprozess sitzt der 40-Jährige den Eltern, dem Bruder und dem Ehemann der Ermordeten direkt gegenüber. Und äußert sich erstmals zu dem Verbrechen, das Ermittler als besonders grausam bezeichnen. Beim Angeklagten, da sind sich Polizei und Staatsanwalt sicher, handelt es sich um einen Mehrfachmörder.

Catalin C. betritt in Handschellen und schwer bewacht den Gerichtssaal. Ein schmächtiger Mann, der nach unten schaut und Blickkontakt vermeidet. Als er von der Vorsitzenden Richterin Eva Kleine-Cosack angesprochen wird, lässt er seinen Anwalt Klaus Malek eine persönliche Erklärung verlesen. Es ist das Geständnis des Angeklagten, diktiert vor wenigen Tagen im Gefängnis. Fragen will er nicht beantworten. Das macht Catalin C., der im Prozess einen Dolmetscher braucht, auf Nachfrage der Richterin deutlich.

„Mein Leben war deprimierend“

Vorgeworfen werden dem Mann Mord und besonders schwere Vergewaltigung. Er soll die junge Frau vor rund einem Jahr in Endingen in einem kleinen Waldstück in den Weinbergen getötet und vergewaltigt haben. Zudem wird ihm der Mord an der 20 Jahre alten französischen Austausch-Studentin aus Lyon im Januar 2014 im rund 400 Kilometer von Endingen entfernten Kufstein zur Last gelegt. An beiden Tatorten waren Spuren von ihm gefunden worden. Beide Taten ähneln sich, sagt die Polizei.

„Mein Leben in den letzten Jahren war deprimierend“, lässt Catalin C. erklären. „Gelebt und gewohnt habe ich im Lastwagen.“ Der Berufskraftfahrer und Familienvater, dessen Frau und Kinder in seiner Heimat Rumänien leben, hielt sich zuletzt allein in der Nähe von Freiburg auf, arbeitete dort bei einer Spedition. Dem psychiatrischen Gutachter sagte er, er habe in der Zeit vor der Tat viel getrunken – ein bis zwei Flaschen Wein pro Tag.

Staatsanwalt schildert grausame Details

Auch am Morgen der Tat habe der 40-jährige C. sich „depressiv“ gefühlt und bei einem Spaziergang im Wald eine Flasche Obstbrand getrunken. Als plötzlich Carolin G. vor ihm gestanden habe, sei er wütend geworden und habe mit der Schnapsflasche zugeschlagen. C. habe daraufhin geglaubt, die Frau sei bereits tot. Was danach passiert sei, wisse er nicht mehr. Er habe keine sexuellen Motive gehabt. Er wisse, dass er Verantwortung trage – und es tue ihm leid.

Die Liste der Grausamkeiten listet in der Anklage Oberstaatsanwalt Tomas Orschitt auf. Der Mann habe die wehrlose Frau von dem Weg 70 Meter ein abschüssiges Waldstück hinunter geschleift an einen Ort, der vom Weg aus nicht einsehbar war. Dort habe er die Frau mit der Faust vergewaltigt und ihr schwere Verletzungen im Beckenbereich zugefügt. Anschließend habe er sein Opfer die Böschung weiter hinunter geschleift, der Frau mit einer runden Metallstange den Schädel zertrümmert und sie so ermordet. Die Leiche der Frau wurde erst vier Tage später bei einer groß angelegten Suche gefunden.

„Der Angeklagte handelte in der Absicht, eine spätere Identifizierung durch das Opfer zu verhindern“, sagt der Staatsanwalt. Einen Schuh von der Frau versteckte er demnach in der Nähe in einem Weinberg, ihr Handy nahm er mit und zerstörte es. Orschitt will neben einer lebenslangen Haftstrafe eine anschließende Sicherungsverwahrung erreichen, wie er sagt. Festgenommen worden war Catalin. C. im Juni diesen Jahres – und damit rund sieben Wochen nach dem Mord an der Joggerin – an seinem Arbeitsplatz, einer Spedition in Endingen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Dort kam es wenige Tage nach der Verhaftung zu Übergriffen von anderen Gefangenen. Sie brachen ihm die Nase und schlugen ihm einige Zähne aus.

Gutachten: Kaum emotionale Regungen

Im Gefängnis traf Catalin C. den psychiatrischen Gutachter Peter Winkler. Dieser zeichnet das Bild eines Mannes, der wenig sozialen Kontakt suchte – weder zu Arbeitskollegen, noch zu seinen Geschwistern. Allein seine Frau und Kinder in Rumänien seien ihm wichtig gewesen. „Bei diesem Thema hatte er Tränen in den Augen.“ Zeugenberichte über eheliche Probleme habe er abgestritten. Auf die Mordfälle angesprochen, habe er kaum Emotion gezeigt, habe „wie durch eine Glasscheibe kommuniziert“.

Den Mord in Kufstein erwähnt Catalin C. in seiner Erklärung vor Gericht mit keinem Wort – und auch nicht den Messerangriff 2005 auf eine Prostituierte in Rumänien, der Ermittlungen nach sich zog. Diese wurden aber wieder eingestellt. Er habe „keine schöne“ Kindheit erlebt und seit seinem Umzug nach Deutschland 2015 häufiger Alkohol als Mittel gegen die Einsamkeit getrunken.

„Es ist wichtig zu wissen, wer der Täter ist“, sagt der Anwalt der Eltern der Ermordeten, Peter Oberholzner. „Bislang war das ein schwarzes Loch. Jetzt hat man ein Gesicht dazu.“ Und weiter: „Dass er ein Geständnis abgelegt hat und klar wird, was genau passiert ist, hilft die Tat zu verarbeiten – gerade weil viele Gerüchte kursieren und immer wieder in Gesprächen aufkommen.“ Dass der Angeklagte Erinnerungslücken habe, glaube er nicht. „Deshalb ist die Entschuldigung auch nur halbherzig“. Dieser Einschätzung folgt später der Staatsanwalt.

Im Freiburger Prozess sollte am Nachmittag noch der Kriminalpolizist vernommen werden, der den Abschlussbericht schrieb. Bis Weihnachten sind sieben weitere Verhandlungstage angesetzt. (Jürgen Ruf und Judith Hoppermann, dpa)