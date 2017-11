Innsbruck – Ein 22-jähriger Mann ist am Mittwoch Opfer einer Internet-Erpressung geworden. Via Skype chattete der in Tirol wohnhafte Österreicher mit einem weiblichen Lockvogel, der sich als „Alessia“ ausgab und ihm ein Nacktvideo zuspielte.

Nachdem sich der junge Mann vor der Kamera selbst befriedigt hatte, kam das böse Erwachen: Man drohte ihm, das aufgezeichnete Videomaterial davon im Netz zu verbreiten und an seine Freunde zu verschicken, wenn er nicht einen dreistelligen Betrag überweise. Der 22-Jährige tat das einzig Richtige und wandte sich an die Polizei.

Polizei warnt vor Sex-Scam

Die Tiroler Polizei hat in der Vergangenheit bereits vor sogenannten Sex-Scams gewarnt. Die Exekutive riet einerseits zum gesunden Misstrauen gegenüber neuen Bekanntschaften im Internet – besonders dann, wenn schnell die Aufforderung zum Videochat folgt. Spätestens, wenn die Kleidung fallen soll, sollte das Gespräch sofort abgebrochen werden.

Wer in die Falle getappt ist, sollte sofort den Kontakt abbrechen und auf keinen Fall auf die Forderungen eingehen. Die Bezahlung schützt nämlich nicht vor der Veröffentlichung. Meist fordern die Täter immer weiter Geld.

Sind die Bilder oder Filme einmal im Netz erschienen, sollten sich die Betroffenen bei den Betreibern der Online-Portale melden und die umgehende Löschung der Inhalte fordern. Außerdem soll auf jeden Fall Anzeige erstattet werden. (TT.com)