Altmünster/Welschnofen – Getarnt als Spendensammlerin für Taubstumme hat eine Trickbetrügerin am Mittwoch auf einem Parkplatz in Altmünster (Bezirk Gmunden) zugeschlagen und einen 66-Jährigen um 250 Euro erleichtert. Ganz ähnlich erging es einem 76-Jährigen am Dienstag in Wels. Ob es sich um dieselbe Täterin handelt, konnte die Polizei vorerst nicht sagen, wie sie am Mittwoch der APA mitteilte.

„Taubstummenverein“ als Vorwand

Eine junge Frau zeigte einem 66-Jährigen am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz hinter einer Bank in Altmünster eine Sammelliste von einem „Taubstummenverein“. Der Mann gab ihr einen Fünf-Euro-Schein. Die Sammlerin fordert ihn auf, sich in die Spendenliste einzutragen. Danach verstaute er seine Geldbörse wieder in der Jackentasche. Die Frau wollte sich bedanken und den Mann umarmen und küssen, dann verschwand sie schnell. Nach dem Mittagessen bemerkte das Opfer, dass ihm 250 Euro aus dem Portemonnaie fehlten und erstattete Anzeige.

Die Betrügerin sei laut Beschreibung etwa 20 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß mit kinnlangen, glatten schwarzen Haare und heller Hautfarbe. Sie wirkte gepflegt und sprach nicht, war dunkel und unauffällig gekleidet und trug die Sammelliste mit einem Karton bei sich. Die Polizei bat um Hinweise unter 059133 4101.

Ähnlicher Fall in Wels

Ähnlich ein Fall am Dienstag in Wels: Eine junge Frau ging gegen 12.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts auf einen 76-Jährigen zu und gab sich als taubstumm zu erkennen. Sie zeigte dem Pensionisten einen Zettel, „Bitte um Spende für den Taubstummenverein“. Er gab ihr einen Zehn-Euro-Schein, wollte aber nur fünf Euro spenden und erhielt Wechselgeld. Dann füllte er einen Zettel aus, dabei dürfte ihm die Frau die Geldbörse gestohlen haben. Sie wollte ihn zum Abschied auf den Mund küssen und ging weg. Als der Mann nach seinem Einkauf zahlen wollte, merkte er an der Kassa, dass die Brieftasche weg war. Die Frau beschrieb er als etwa 25 Jahre alte Ausländerin, ca. 1,60 Meter groß, bekleidet mit Jeans und schwarzer Winterjacke. (APA)