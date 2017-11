Innsbruck – Mindestens zwei Täter müssen es gewesen sein, die in der Nacht auf Donnerstag in ein Innsbrucker Fitnessstudio einstiegen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter zwischen 3.30 Uhr und 5 Uhr in das Studio ein. Sie ließen zwei EMS-Trainingsgeräte mit Elektroden, vier einzelne Elektroden und vier Spannungsgurte mitgehen. Der Schaden, der dadurch entstand, liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die insbesondere im Bereich Andreas-Hofer-Straße bzw. Schöpfstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Aufgrund der Vorgangsweise müssen es mindestens zwei Täter gewesen sein, schlussfolgert die Polizei. (TT.com)