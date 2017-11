Völs – Trickdiebe haben am Mittwoch in einem Geschäft in einem Völser Einkaufszentrum einen vierstelligen Betrag erbeutet. Vier Männer betraten gegen 18.20 Uhr das Geschäft. Während drei von ihnen die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelten, schlich sich der vierte Mann in das offenstehende Büro und entwendete aus einem Safe die Tageslosung und zwei Geldtaschen mit Wechselgeld. Unmittelbar darauf verließ das Geschäft, seine Komplizen folgten ihm.

Der Diebstahl wurde erst am Donnerstag beim Abrechnung der Tageslosung bemerkt.

Täterbeschreibung

Die vier Männer sind laut Polizeiangaben zwischen 20 und 30 Jahre alt. Sie waren sehr sauber gekleidet und trugen Jeans und Daunenjacken. Die Männer sprachen sehr gutes Deutsch mit leichtem slawischen Akzent und waren ausgesprochen höflich und nett.

Die Polizei Kematen bittet um Hinweise unter Tel. 059133/7115. (TT.com)