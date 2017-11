Kitzbühel – Eine Krokodillederhandtasche im Wert von mehr als zehntausend Euro haben Trickdiebe in einem Geschäft in Kitzbühel erbeutet. Ein Paar betrat am Mittwoch kurz nach 17 Uhr das Geschäft und kaufte ein Paar Schuhe um mehrere hundert Euro, das die beiden in bar bezahlten.

Wie die Videoaufzeichnungen des Geschäfts zeigen, lenkte die Frau daraufhin die Verkäuferin ab, nahm die Handtasche an sich und ließ sie in einer mitgebrachten größeren Tasche verschwinden. Ihr Komplize schirmte sie dabei mit einem Mantel ab. Anschließend verließen die beiden das Geschäft. Der Diebstahl wurde erst am Donnerstag bemerkt.

Täterberschreibung

Frau: mittlere Statur, schwarze Haare (Frisur: kurzer Schopf), weiße Hautfarbe, 30 bis 40 Jahre alt, 160 bis 175cm groß

Mann: breite Statur, Glatze, weiße Hautfarbe, 40-50 Jahre alt., ca. 180cm groß

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kitzbühel unter Tel. 059133/7200 erbeten. (TT.com)