Linz – Ein Physiotherapeut soll zwischen 2013 und 2017 in Oberösterreich zwölf Patientinnen missbraucht haben. Bei den Opfern handelt es sich großteils um betagte Frauen. Der Mann war im Juli festgenommen worden, nachdem zwei Pensionistinnen Anzeige erstattet hatten. Die Ermittlungen förderten nun weitere Übergriffe zutage – insgesamt sind laut Polizei zwölf Opfer bekannt. Der Verdächtige hat bisher nicht gestanden.

77- und 90-Jährige brachten Fall ins Rollen

Im Sommer dieses Jahres hatten zwei Pensionistinnen unabhängig voneinander Anzeige erstattet. Der 45-jährige Physiotherapeut soll die beiden Frauen im Alter von 77 und 90 Jahren über mehrere Monate hinweg missbraucht haben. Er soll sie wöchentlich in ihren Wohnungen für „Behandlungen“ besucht haben. Statt Therapieeinheiten habe er sich aber an ihnen vergangen, so die Polizei.

Diese beiden Taten soll der Niederländer im Zeitraum von Mai bis Dezember 2015 bzw. von April bis Mai 2017 verübt haben. Die Therapien wurden von den Pensionistinnen aufgrund der Vorfälle beendet. Der 45-Jährige wurde im Juli in U-Haft genommen. Die Polizei war bereits damals davon ausgegangen, dass es weitere Opfer gibt.

Daher überprüften die Ermittler den Patientinnenstock des Mannes: 62 großteils betagte, allein stehende und gebrechliche Frauen, alle aus Linz, die zwischen 2013 bis 2017 bei dem 45-Jährigen in Behandlung waren, wurden befragt. In zehn weiteren Fällen soll es laut Ermittlern sexuellen Missbrauch oder in diese Richtung gehende bedenkliche Handlungen gegeben haben. (APA)