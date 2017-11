Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Am ersten April war beim Wasserkraftwerk Kirchbichl eine Frauenleiche aus dem Inn geborgen worden. Nach der Obduktion war es traurige Gewissheit: Es handelte sich um Jennifer V. Die 26-jährige Wörglerin und zweifache Mutter galt seit dem 2. Februar als verschwunden. Bald schon konzentrierten sich die Ermittlungen der Behörden auf das familiäre Umfeld der Frau. So befand sich ihr Ehemann kurz in Untersuchungshaft, wurde aber schon bald entlassen. Dann häuften sich Indizien in Richtung Schwiegervater – der 43-Jährige wurde im März in Untersuchungshaft genommen, aber bald wieder auf freien Fuß gesetzt.

Als Jennifers Leiche schließlich aus dem Inn geborgen worden war, wechselte der Schwiegervater erneut als U-Häftling in die Justizanstalt. Der Aufenthalt war wieder von kurzer Dauer – Mitte April hob der Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft auf. Eine Entscheidung, mit der das Oberlandesgericht wiederum nicht einverstanden war: Seit Mitte Mai sitzt der 43-Jährige wieder im Ziegelstadl.

Von Anfang an hatte er über Verteidiger Mustafa Tuncer seine Unschuld beteuert. Im Oktober war nun die Anklage gegen den im Unterland lebenden Serben rechtskräftig geworden – die TT berichtete. Mord an der eigenen Schwiegertochter wird dem 43-Jährigen vorgeworfen.

Nun kommt es gleich zu Jahresbeginn zu einem zweitägigen Prozess. Am 11. und 12. Jänner soll ein Schwurgericht die knifflige Frage klären, ob der Angeklagte die 26-Jährige wirklich ohne Zweifel vorsätzlich getötet hat. Dabei steht dem Schwurgerichtshof mit Josef Geisler einer der erfahrensten Strafrichter Tirols vor. Laut Verteidiger Tuncer handelt es sich um einen reinen Indizienprozess.

Staatsanwaltschaft und Gericht orteten aber bislang ein Tötungsdelikt, da es für einen Unfall oder Selbstmord keinerlei Hinweis gibt. V. hob seit ihrem Verschwinden kein Geld mehr ab, ihr iPhone ist seither abgeschaltet.

Gegen den Mordangeklagten spricht zudem, dass er gegoogelt hat, ob ein abgeschaltetes iPhone geortet werden kann. Außerdem versandte er im Namen der damals noch Vermissten eine Abschieds-SMS. Laut Staatsanwaltschaft, um vorzutäuschen, dass die 26-Jährige seinen Sohn und die beiden gemeinsamen Kinder (zwei und vier Jahre) verlassen habe. Die Staatsanwaltschaft sieht dafür jedoch keinen Hinweis. Auch die Verwandten des Opfers schlossen einen derartigen Schritt der 26-Jährigen im Gespräch mit der TT aus.

Verteidiger Tuncer brachte indes bereits vor, dass der Verdacht eines Selbstmords im Raum stehe. Wegen einer Nebenbuhlerin habe die 26-Jährige laut Verteidigung mehrfach vor Zeugen geäußert, dass sie sich das Leben nehmen könnte. Tuncer: „Diese Zeugen werden wir zum Prozess laden lassen. Letztlich gibt es in dem ganzen Fall keinen einzigen Hinweis auf ein Fremdverschulden.“