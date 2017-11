Einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag hat in der Nacht auf Sonntag ein Dieb in Leutasch erbeutet. Der unbekannte Täter entwendete in der Zeit zwischen 00.45 Uhr und 01.30 Uhr in der Wettersteinhalle eine Handtasche. Darin befanden sich neben dem Bargeld ein italienischer Führerschein und ein Reisepass sowie mehrere Kreditkarten. (TT.com)