Salzburg – Die Polizei hat am Montag einen 27-jährigen Mann aus dem Bundesland Salzburg festgenommen, der in einem Internet-Chat einen Deutschen zum Missbrauch dessen kleiner Tochter angestiftet haben soll. Zugleich bat er um Fotos von der Tat. Daneben hortete der Verdächtige eine große Anzahl kinderpornografischer Bilder. Sowohl der Deutsche wie auch der einschlägig bekannte Österreicher sitzen in Haft.

Auf die Spur des Salzburgers kam die Polizei nach der Festnahme des Deutschen. Der Mann hatte in Internet-Chats nicht nur Kinderpornos, sondern auch Bilder vom sexuellen Missbrauchs der Tochter – einem Kleinkind – verschickt. Bei der Überprüfung der Chat-Partner stießen die Ermittler auch auf den 27-Jährigen, berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg.

Datenträger mit Kinderpornos sichergestellt

Bei einer Kontrolle am Wohnsitz stellten Beamte Datenträger mit vielen Kinderpornos sicher. IT-Experten sahen sich zudem die Chat-Protokolle genauer an. Aus ihnen ging hervor, dass der 27-Jährige den Deutschen dazu angestiftet hat, seine Tochter sexuell zu missbrauchen. Bei der Festnahme stellte sich auch heraus, dass der Salzburger auch auf seinem Handy kinderpornografisches Material abgespeichert hatte.

Der Mann zeigte sich gegenüber der Polizei geständig. Auf ihn wartet nun eine Anklage wegen Kinderpornografie sowie Anstiftung zum sexuellen Missbrauch Unmündiger. (APA)