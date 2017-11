Traisen – Nach einer Schussabgabe in einem Mehrparteienhaus in Traisen (Bezirk Lilienfeld) am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager mit. Das Motiv für die Tat war vorerst nicht bekannt.

Ein Nachbar hatte die Schussabgabe in dem Mehrparteienhaus angezeigt, sagte Baumschlager, der „gegen 5 Uhr“ als Tatzeit nannte. Beamte fanden in der Folge nicht nur die verletzte Frau im Stiegenhaus, sondern stellten auch Rauchentwicklung in der versperrten Wohnung des Tatverdächtigen fest. Um einen möglichen Großbrand zu verhindern, wurde die Tür von der Polizei aufgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, das Mehrparteienhaus wurde vorübergehend evakuiert.

Gesuchter stellte sich

Während die Fahndung lief, stellte sich der Gesuchte gegen 8 Uhr auf der Polizeiinspektion Traisen. Dem Mann sei der Fahndungsdruck zu groß geworden, sagte Baumschlager. Der Verdächtige sei geständig.

Der Zustand des Opfers wurde am Vormittag als stabil bezeichnet. Noch gesucht wurde vorerst nach der Tatwaffe. Der Mann hatte sich ihrer auf seiner vorübergehenden Flucht entledigt, so Baumschlager. Am Tatort nahmen indes Beamte des Landeskriminalamtes ihre Erhebungen auf. Ermittelt wird laut Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen Verdachts des versuchten Mordes sowie Brandstiftung. (APA)